طقس الحار مع رطوبة مرتفعة وحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يستمر الطقس الحار مسيطراً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض لأشعة الشمس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً و رياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات .

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها على الجبال و في الداخل بشكل طفيف و تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل و انخفاضها على الجبال و على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .