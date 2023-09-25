ياسين والنائب الخير جالا في نقاط في جبل تربل تحضيرا لتكون محمية طبيعية

جال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والنائب احمد الخير، يرافقهما رئيس مجلس ادارة الميرادور أحمد الدوري علم الدين، على عدة نقاط في جبل تربل تزمع وزارة البيئة تحضيرها لتكون محمية طبيعية.
وأكد الخير، على "المسؤولية المجتمعية للشركات الرائدة وفي مقدمتها الميرادور التي كان لها باع طويل في تطوير المنطقة واعطاء افضل صورة عن المنية".
كما أعرب ياسين عن "اعجابه بالثورة العمرانية والحضارية التي تحصل في جبل تربل، متمنياً أن "تصاحبها ثورة وعي بيئي لنحافظ على صورة لبنان التي نحب".
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