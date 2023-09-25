"لماذا استهدف الإرهابيون مدارس سيناء؟".. محافظ شمال سيناء يكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا الظنينى :

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الإرهابيون كانوا يزرعون العبوات الناسفة على الطريق الدولي، قبل تدخل القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتطهير أرض الفيروز من أي مخاطر محتملة.

وأضاف "عبد الفضيل"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على إنشاء 3 محاور بالعريش يجرى الآن الانتهاء منها، وهناك 100 ألف فدان جديدة نعمل على مسحها على الحدود لزراعتها.

وأوضح أن الجماعات الإرهابية كانت تستهدف المدارس حتى لا يجد الأهالي مكانا يختبئون فيه، لافتا إلى أن العديد من المنشآت التعليمية تعرضت لهجمات إرهابية متكررة.