انطلاق فعاليات "إعداد قادة التنمية المستدامة" بالجامعة البريطانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

شهدت الجامعة البريطانية فى مصر انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى "إعداد قادة التنمية المستدامة" الذي ينظمه معهد إعداد القادة، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وذلك بمشاركة 140 طالب وطالبة من 20 دولة عربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أمين حمزة، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، والدكتور يحيى بهى الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية فى مصر للبحوث والمشروعات، والدكتور خميسي حميدى، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، والسيدة لينا البيطار، مديرة الإدارة العامة بالاتحاد، والسيدة دينا أبو رزق منسق اتحاد الجامعات العربية، واللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، والمهندس يوسف يوسف، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للعمليات، والفنان القدير طارق دسوقى.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تؤمن بدورها الرائد في خلق جيل من القادة والرواد الذين يساهمون في رسم مستقبل أفضل لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مشددًا على أن الشباب هم القوة الحقيقة الدافعة للتغيير؛ ولذلك وضعت الجامعة استراتيجية شاملة لتمكينهم وبنائهم، بالتزامن مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف البناء والاستثمار في الشباب والنشء.

وأشار إلى ضرورة تنظيم مثل هذة البرامج التدريبية التي تضم طلاب من مختلف بلدان العالم، لما تحققه من تجارب عملية تخلق مساحات مختلفة للتبادل الفكري والثقافي بين الشباب، فضلًا عن تنمية مداركهم وصقل قدراتهم الإبداعية ومنحهم المزيد من العوامل التي تزيد من ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم، وهو ما جعل الجامعة البريطانية منارة تعليمية رائدة توجه العقول الشابة المستنيرة نحو التميز والابتكار تزامنًا مع رؤية مصر 2030.

من جانبه نقل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير معهد إعداد القادة، تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما وجه لسيادته خالص الشكر والتقدير على رعايته وتقديم كل الدعم لنجاح هذا البرنامج التدريبي.

وأكد الدكتور كريم همام، أن تنظيم البرنامج التدريبى "إعداد قادة التنمية المستدامة"، تم تنظيمه لإدماج الطلاب والشباب العربي مع بعضهم البعض لبث روح التعاون ومد جسور التواصل بين الطلاب، وذلك من منطلق مسئولية معهد إعداد القادة بإعداد الكوادر الشبابية العربية المؤهلة، وانطلاقًا من أهمية إعداد قائد عربي وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للوزارة، وكذلك الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تركز في ذلك على مبادئ التنمية المستدامة وتوجيهها نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وتماشيًا مع توجيهات وزارة التعليم العالي بتعظيم الاستفادة والتعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المصرية والعربية.

وأوضح أن هذا البرنامج يستهدف طلاب الجامعات العربية بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية، بهدف إعداد القيادات العربية ليكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم، وذلك من خلال تنوع المحاضرات وورش العمل المختلفة خلال التدريب لتحقيق التنمية المستدامة، وإرسال رسالة للعالم أجمع أن مصر دولة تحتضن شباب الجامعات العربية والمصرية وتسعى دائما لتمكينهم ورفع قدراتهم وخبراتهم الحياتية.

وتابع أن هذا البرنامج يأتي كجزء من الاهتمام المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية في دراسة المتغيرات الوطنية من منظور مستقبلي، وتعزيز جودة التعليم وتحسين مستوى المواطن في الوطن العربي، حيث أن هدفنا هو تمكين الشباب المصري والعربي من اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية ليصبحوا قادة مؤهلين لتحقيق التنمية المستدامة وصياغة رؤى استراتيجية تخدم مجتمعاتهم، لأننا نعلم أن لدى الشباب الإرادة والقدرة على تحقيق الاستدامة ونحن هنا لدعمكم في هذا الرحلة.

كما نقل الدكتور خميسي حميدي، الأمين العام المساعد للاتحاد، تحية الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، معربًا عن فخره بالدور المهم والمتميز والريادي لمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، حيث يُعَدُّ هذا الصرح العريق نموذجًا حيًا لدمج الطلاب العرب وتوحيد أفكارهم وطموحاتهم تحت راية واحدة، يقودها اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بمصر.

وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد، أن المعهد قد نظم برنامج تدريبي للطلاب العرب في مدينة الأقصر بمصر في فبراير الماضي، وأعرب عن تقديره لاستقبال الجامعة البريطانية فى مصر، كما أعرب عن جهود الاتحاد وأعضائه لنجاح هذا البرنامج، متمنيًا أن يكلل هذا البرنامج بالنجاح الكبير.

كما تحدث الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية فى مصر للبحوث والمشروعات، عن ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، باعتباره هدف كبير يلبي احتياجات الحاضر لتحقيق النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة، ويعد تحقيقها مسئولية الجميع من الأفراد والمؤسسات والجامعات والدول، كلُ بحسب ما يُتاح له من موارد وامكانيات، ومن هذا المنطلق يتضح جليًا أهمية فعالية اليوم، فهو ينشد إلي إعداد الأجيال التي نُعْوِلُ عليها لحمل راية التنمية.

وأشار إلى دور الجامعة البريطانية في مصر، في دعم أهداف التنمية المستدامة على جميع الأصعدة، ولذلك حققت الجامعة البريطانية مرتبة متقدمة فى التصنيفات الدولية، نتيجة التعليم والتعلم والبحث العلمي وريادة الأعمال بجانب خدمة المجتمع من خلال القوافل التوعوية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجامعة.