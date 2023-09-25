طبيب نفسي منتقدًا مقترح نائبة بعودة الضرب في المدارس: لا يمكن العودة للوراء مرة أخرى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

إنتقد دكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، مقترح النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، بعودة إقرار العصا كأسلوب عقاب في المدارس بحجة تدهور سلوكيات الطلاب، قائلاً: "اللي عندهم مرض نفسي وهم كبار وغير قابل للعلاج بيكون تعرضوا للضرب وهم صغيرين".

وأوضح "القط"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون إي"، اليوم الأحد، أن كثير من المدرسين في الماضي كانوا يمارسون العنف ضد الطالب، لإجباره على أخذ دروس خصوصية في السناتر، متابعًا: "بعض العنف كان يمارس علينا عشان ناخد دروس خصوصية".

وأضاف أن مصر منعت العقاب البدني سنة 1998، والمطالبة بعودة الضرب بالعصا عودة للوراء ولا يمكن أخذ النموذج التعليمي الأمريكي كنموذج ينطبق على التعليم المصري.

وطالب القط النائبة آمال عبدالحميد بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل الموجودة في المدارس للوصول لحل قائلًا: "عشان نوصل لحلول مش ناخد حلول من العصور القديمة لازم نشتغل صح ".