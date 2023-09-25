القنصلية السعودية في السويس تحتفل باليوم الوطني السعودي 93

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

نظمت القنصلية السعودية في السويس احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، وذكرى مرور 93 عاما على توحيد المملكة برئاسة القنصل العام بالانابة خالد عالي الشمراني، وبحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وشهد الاحتفال الذي أقامته القنصلية بأكاديمية النصر للبترول، حضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والمهندس محمد عبدالله حسن رئيس شركة النصر للبترول، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والقيادات التنفيذية والأمنية ورجال الإعلام.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين مصر والسعودية، ورحب القنصل السعودي بالحضور عقب ذلك أهدى اللواء صقر القنصل السعودي درع السويس وقدم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي مشيرا إلى عمق العلاقات الطبية بين البلدين بشكل عام والسويس بشكل خاص حيث ظلت المدينة عدة قرون هي عتبة الحجاج المصريين وفي شمال أفريقيا إلى بيت الله الحرام.

وقدم اللواء محمد عبد الرحيم رئيس موانئ البحر الأحمر، درع الهيئة للقنصل، كما اهدي المهندس محمد عبدالله حسن رئيس شركة النصر للبترول درع تذكاري للقنصل، واهدي رئيس جامعة السويس درع الجامعة للقنصل خالد عالي الشمراني.

عقب ذلك جرى عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المملكة العربية السعودية، وعرض رؤية المملكة 2030 وما شهدته من تطوير وتوسع عمراني أفقي بإنشاء مدن جديدة والانفتاح اقتصاديا وثقافيا على العالم وتحقيق نهضة تنموية حقيقية امتدت آثارها إلى ربوع الجزيرة العربية.

تحتفل المملكة العربية السعودية بفعاليات اليوم الوطني السعودي 2023 لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. حيث يعتبر يوم اجازة سنوية حتى يتمكن الشعب من الاحتفال.

ويرجع تاريخ اليوم الوطني السعودي 2023 إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ.