ترند اليوم| رقم قياسي جديد لمحمد صلاح وتصريحات لقاء الخميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - استحوذت أخبار الدوري الإنجليزي على النسبة الأكبر من موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وتضمن الترند عدة موضوعات، من بينها تحقيق محمد صلاح رقما جديدا مع ليفربول، إضافة إلى رحيل باتشيكو عن بيراميدز، والفنان ميدو عادل، ولقاء الخميسي.

ليفربول

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

سجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول من علامة الجزاء في الدقيقة "16" من زمن شوط المباراة الأول ضد وست هام يونايتد.

فانتازي| على رأسهم صلاح.. أفضل 11 لاعب للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

اختار كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعب لتشكيلة الجولة السادسة، وضمت القائمة محمد صلاح لاعب ليفربول في تشكيل 3-5-2.

الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام

ميدو عادل

ميدو عادل

مؤلف "سيد درويش": جليلة قالتلي هقفل العرض وضربت ميدو عادل بالقلم

لقاء الخميسي: بكلم أبويا كل يوم وبيرد عليا رغم رحيله

لقاء الخميسي: أنا مصرية ومسلمة بالوراثة والنقاب غير مذكور في القرآن

باتشيكو

قرار عاجل من باتشيكو بموعد الرحيل عن بيراميدز لتدريب مارسيليا

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري