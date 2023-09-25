برلماني: ثقة المصريين فى مؤسسات الدولة سر نجاح مشروع صكوك الإطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

اعتبر النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، النجاحات الكبيرة التي حققها مشروع صكوك الإطعام الإنساني والاجتماعي المهم الذي أطلقته وزارة الأوقاف دليل قاطع على الثقة الكبيرة من المصريين في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذا المشروع رسخ مبدأ التكافل المجتمعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

ووجه البرلماني، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الكادحة مشيداً برؤية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الاهتمام وتحقيق نجاحات مبهرة في مثل هذه الملفات المهمة.

وأكد أن أكبر دليل على نجاح مشروع صكوك الإطعام تجاوز هذا المشروع لـ 37 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضي، مشيداً بمنظومة وزارة الأوقاف بوصول هذا المشروع للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات بصفة عامة وفى المحافظات الحدودية والمناطق النائية بصفة خاصة.