بوتين يُعرِب عن أمله في التوصّل إلى "تسوية سلميّة" للنزاع في ناغورني قره باغ

الرياص - اسماء السيد - موسكو: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن أمله في أن يتمّ التوصّل إلى "تسوية سلميّة" للنزاع في ناغورني قره باغ، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بُعيد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجيب الانفصالي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي "نحن على اتصال وثيق بجميع أطراف النزاع (...) آمل أن نتمكّن من وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة".

غير أن التحقق مما إذا كانت التصريحات قد سُجّلت قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار أو بعده، لم يكن ممكنًا.

قبل دقائق من نشر التصريحات، لم يتمكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من التعليق على اتفاق وقف إطلاق النار الذي قال انفصاليو ناغورني قره باغ إنه حصل بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.

وقال خلال إحاطته الإعلامية اليومية "ليس لدي أي تفصيل حتى الآن".