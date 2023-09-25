أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أن "قوانين الأمن القومي التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة في الصين تثير قلقا كبيرا لدى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد".
واشار المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين، الى إن "قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقا كبيرا لمجتمع الأعمال لدينا" لأن "غموضهما يترك مجالا كبيرا للتفسير".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين تقلق الشركات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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