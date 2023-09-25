شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرار 3 عقود.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي ماتيو ميسينا دينارو زعيم إحدى عصابات المافيا الإيطالية، الذي ألقي القبض عليه في يناير الماضي بعد أن ظل هاربا لمدة 30 عامًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتابعت أنسا أن الرجل البالغ من العمر 61 عامًا، وهو الزعيم المدان لعصابة المافيا "كوزا نوسترا" الصقلية، كان يعاني سرطان القولون ودخل في غيبوبة لم يستفق منها منذ يوم الجمعة، وقال أطباؤه إنه لن يتعافى أبدًا.

وقال أطباء من المستشفى في مدينة "لاكويلا" وسط إيطاليا، إنه بناء على طلبه، جرى نزع أجهزة دعم الحياة الخاصة به.

جراحة في الأمعاء

وكان زعيم المافيا خضع أوائل أغسطس الماضي لجراحة في الأمعاء، في مستشفى "سان سالفاتوري" بمدينة "لاكويلا".

وعلى الرغم من نجاح العملية، فإن سرطان القولون المتقدم الذي كان يعانيه تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل لا يمكن التعافي منه، طبقا لما ذكرته "أنسا".

وألقت وحدة متخصصة من الشرطة الإيطالية القبض على ميسينا دينارو في يناير الماضي داخل عيادة للسرطان في باليرمو، حيث كان يخضع للعلاج تحت اسم مستعار، وذلك بعد 3 عقود من الفرار، إذ كان يُعد لفترة طويلة الهارب المطلوب الأول في إيطاليا.

السجن مدى الحياة

وحُكم على دينارو غيابيًا بالسجن مدى الحياة، لتورطه في سلسلة من جرائم القتل المروعة وتفجير السيارات المفخخة في إيطاليا.

ومن بين تلك الجرائم، ضلوعه في تفجيرات السيارات المفخخة عام 1992، التى راح ضحيتها المدعين العامين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو، من بين آخرين.

وكان دينارو صديقا مقربًا لزعيمي المافيا السابقين برناردو بروفينزانو وسلفاتوري "توتو" رينا.