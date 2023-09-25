رئيس مجلس العموم الكندي اعتذر على تكريم نازي أوكراني داخل البرلمان

قدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.

وحظى المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار روتا إلى أنه "اتخذ وحده القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان، ولم يكن هناك أي شخص بما في ذلك الوفد الأوكراني على دراية بالأمر أو من سيتم تكريمه".

من جانبه، طالب زعيم المعارضة الكندية، بيير بويليفر، رئيس الوزراء، جاستن ترودو باعتذار شخصي على دعوة هونكا إلى مجلس العموم الكندي وتكريمه"، مؤكدا أن "مكتب رئيس الحكومة الكندية كان مسؤولا عن اختيار ضيوف الحفل الذي نُظم بمناسبة زيارة زيلينسكي إلى كندا، ولم يتمكن أي من نواب البرلمان معرفة "الماضي المظلم" لياروسلاف هونكا".