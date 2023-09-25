قبيسي: نريد الحوار لنحافظ على لبنان كوطن للعيش المشترك محافظا على عناصر قوته

اشار النائب هاني قبيسي، الى أن "ما نشهده في هذه الايام امر مؤسف مخز تتخلى فيها الناس عن قضيتهم وعن مبادئهم، ويسيرون في مسار التطبيع وبناء علاقات مع العدو الصهيوني، يسوقون للصهاينة بأنهم مخرج حقيقي لإنقاذ منطقة الشرق الاوسط ويسوقون لها كأنها مخرج لهذا الواقع السياسي الاليم. ومع الاسف البعض يتعامل مع اسرائيل كأنها صديقة وهنا نتسأل هل التطبيع سياسية نتمسك بها، ونبني علاقات مع من قتل ابنائنا وشرد شعبنا ودمر قرانا وشردوا الشعب الفلسطيني ويصبح التعامل معهم شيئ طبيعي".

ورأى انه "إذا اراد احد تعميم الفوضى، علينا أن نتخذ المواقف السياسية التي تحمي لبنان من فوضى ومن واقع اقتصادي مرير، من واقع فيه نزوح الشعب السوري الشقيق الذي دمرت بلده نتيجة استهدافات مشبوهة بسياسات غربية تريد النيل من وطننا ولغة داخلية يسيطر عليها التعصب والتطرف والكراهية، حتى اصبح الحوار لغة مرفوضة عند كثيرين من الساسة في لبنان".

وتسأل "هل هذه المواقف ناتجة عن تقييم واقع ال​سياسة​ في لبنان هل المخاطر بسيطة، وهل لبنان دولة مستقرة بإقتصاد قوي ومتين ليتمكن البعض من تكريس خلاف على ساحتنا يستمر لسنوات فيرفضون التلاقي والحوار، ايعقل ان يكون في لبنان ساسة و رؤساء احزاب لا تريد الجلوس مع الطرف الاخر في الوطن مع تباين الرؤى والمواقف ايعقل ان لا يقدر البعض المخاطر الا يعي هؤلاء أن المواطن اللبناني يعاني في طبابته وتعليم ابنائه في الكهرباء وفي الماء في وداعئه فيقولون

وأضاف ؛ أن لغة الحوار مرفوضة لدى البعض فبعضهم لا يثق بالمقاومة ويريد أن يبقى الوطن ضعيفا فما المبرر لرفض عناصر القوة من وحدة الشعب والجيش والمقاومة يريدون النيل من سلاح حقق العزة والنصر في بلدنا فالحريص على الوطن عليه أن يفتخر بقوة تردع الصهاينة وعليه ان ينتج سياسة في بلدنا توحد الكلمة كي نحمي لبنان بنبذ الطائفية والمذهبية".

واوضح اننا "لا نبحث عن الحوار، نتيجة ضعف ولا نتيجة استجداء مواقف سياسية من أحد ولا نريد ان يكون الحوار توسلا لإستجداء مواقف سياسية، نحن نريد الحوار لنحافظ على لبنان كوطن للعيش المشترك محافظا على عناصر قوته نابذا للطائفية والمذهبية مكرسا محافظا على عناصر القوة في لبنان فنحمي حدود وسيادة وطننا، فإذا اراد البعض منا أن نتخلى عن الحوار كموقف سياسي او كفكرة للوصول الى الحل على هؤلاء طرح بدائل للحلول كي ننقذ بلدنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والتهديدات الخارجية ومع الاسف نرى اليوم مستوى متدن من المواقف السياسة المتعصبة التي تكرس الخلاف في الساحة اللبنانية و لا يكترثون لمعاناة الشعب بل يتمادون بزرع الخلاف".