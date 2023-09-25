مقتل شخصين وإصابة 8 في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين إن القوات الروسية قصفت المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا الأحد مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية على الأقل، في حين قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها تتصدى بنجاح للقوات الروسية في الشرق والجنوب.

وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي عاد مؤخرا من زيارة للولايات المتحدة وكندا، بالقوات الأوكرانية للنجاحات التي حققتها في منطقتي الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر، لكنه لم يعط أي مؤشر على أي تحرك جديد للأمام.

وقال حاكم خيرسون على تطبيق الرسائل تيليجرام إن القصف من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا أصاب منازل خاصة في بريسلاف، على الضفة الغربية التي تسيطر عليها أوكرانيا. ولقي رجل حتفه في قرية لفوف المجاورة.

وتسببت غارة جوية على مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية في المنطقة، في إصابة خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني.

وترك الجيش الروسي مواقعه على الضفة الغربية للنهر وفي مدينة خيرسون أواخر العام الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قوات البلاد صدت هجمات روسية على قريتين بالقرب من باخموت، حيث تحاول كييف استعادة الأرض التي خسرتها عندما سقطت المدينة في أيدي القوات الروسية في مايو .

وقالت في تقريرها المسائي إن القوات الروسية “حاولت استعادة المواقع التي خسرتها بالقرب من كليشيفكا… لكنها لم تنجح”.