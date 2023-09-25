“عندما تتحول المتعة إلى كابوس”.. عطل بلعبة في ملاهي كندية يترك راكبيها في الهواء 30 دقيقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من داخل إحدى حدائق ألعاب الملاهي في كندا، تظهر تعطل لعبة وترك راكبيها في الهواء لمدة 30 دقيقة.

وأظهرت اللقطات الزوار والخوف يملأ قلوبهم وهم ينظرون إلى الأشخاص الذين هم على متن هذه اللعبة المعطلة.

وأدى تعطل اللعبة إلى ترك قاطنيها لمدة 30 دقيقة معلقين في الهواء الطلق، وسط حالة من الخوف والذرع بين الركاب.

وانتشرت اللقطات بشكل متسارع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين.