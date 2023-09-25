الخارجية الألمانية تُطالب بتوزيع المهاجرين على باقي أنحاء أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صباح اليوم الاثنين، إلى إيجاد حل أوروبي لسياسة اللاجئين، وذلك حسب تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية.

وقالت الوزيرة إن الوضع في البلديات داخل ألمانيا متوتر للغاية، مضيفة أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تبذل جهودا حثيثة "حتى نتمكن في أوروبا أخيرا من التوصل إلى لوائح مشتركة بشأن سياسة اللجوء واللاجئين".

وذكرت بيربوك أن هناك حاجة إلى هيكل ونظام، مؤكدة ضرورة وضع قواعد واضحة على الحدود الخارجية، "حتى يتسنى في النهاية توزيع الأفراد بطريقة منظمة في جميع أنحاء أوروبا"، مشيرة في ذلك إلى ضرورة إسراع الإجراءات على الحدود الخارجية وإسراع إعادة اللاجئين المرفوضين.

وتُجرى مفاوضات حاليا بشأن وضع نظام لجوء أوروبي مشترك، والذي يهدف - من بين أمور أخرى - إلى الحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.