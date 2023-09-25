روسيا تُعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بريانسك الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، عبر قناته على تطبيق تليجرام، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق المنطقة الحدودية خلال الليل.

وأضاف بوجوماز "الليلة الماضية، حاول إرهابيون أوكرانيون تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة. وأسقطت قوات وزارة الدفاع الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة سوراج. ولم تقع إصابات أو أضرار"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال بوجوماز إن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك.