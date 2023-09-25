شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيد الأيام وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة.

جاء نصها :

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

​​رئيس الجمهورية

يطيب لي أن أتقدم

لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هدى الله به الى الخير، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخي وفضائل الاخلاق.

وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير.