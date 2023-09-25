اللواء العجوري: الهدف من انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة تنفيس الاحتقان وطمأنة الأهالي

أكد قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة داخل مخيم عين الحلوة اللواء محمود العجوري، ان عناصر القوة ستباشر انتشارها اليوم عند الأولى من بعد الظهر في الصفصاف والرأس الاحمر والطيري والبراق.

ولفت في حديث للوكالة الوطنية، الى أن "القوة المشتركة ممثلة من كل القوى الفلسطينية بمن فيهم حماس وعصبة الانصار والحركة الاسلامية المجاهدة، والجميع توافق على هذه الخطوة خلال اجتماع هيئة العمل الفلسطيني وبالطبع لدينا ضمانات لتنفيذ الانتشار دون حصول أي مشاكل اليوم".

أضاف: "ان هذه الخطوة من شأنها سحب المسلحين وكل المظاهر المسلحة وبالتالي تنفيس الاحتقان داخل المخيم وطمأنة الاهالي من اجل ضمان عودتهم الى المخيم".

واكد "ان هذا الامر سيتم استتباعه في وقت لاحق بالخطوة التالية، وهي اخلاء المدارس من المسلحين لتسليمها الى ادارة الاونروا، فيما يبقى ملف تسليم المطلوبين قيد المتابعة من اجل سحب كل فتائل التفجير وعودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم".