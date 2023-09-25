اشار النائب وضاح الصادق، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "تبدأ اليوم محكمة التمييز العسكرية جلسات اعادة محاكمة 9 موقوفين في أحداث خلدة. في هذه المناسبة، أشدد على أن العدالة الناجزة لا تستقيم من دون مساواة بين المواطنين، فبعد مرور كل هذا الزمن لم يوقَف ولم يستَجوب أي من المشاركين في الأحداث من الطرف الآخر، المتسبب بها أساسًا، واقتصرت المحاكمة على من سلّموا أنفسهم طوعًا إلى الدولة، وقد آن أوان إنصافهم ورفع الظلم عنهم. المعروف أن العدالة عمياء لكنها ليست عوراء".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق حول محاكمة 9 موقوفين بأحداث خلدة: العدالة الناجزة لا تستقيم من دون مساواة بين المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.