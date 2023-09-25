الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل و انخفاضها على الجبال و على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها على الجبال و في الداخل بشكل طفيف، و تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل و انخفاضها على الجبال و على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل و الجبال واستقرارها في الداخل .