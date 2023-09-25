شعبة المعلومات أوقفت مهرِّباً وأشخاصاً من التّابعية السّوريّة بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى الأراضي اللبنانية من قبل قطعات قوى الأمن الدّاخلي، وبنتيجة عمليات المراقبة، اشتبهت دورية من شعبة المعلومات، بتاريخ 16- 9-2023 بـ "فان نوع هيونداي" لون أبيض في محلّة المنية - عكّار، وعلى متنه /15/ شخصاً من الجنسيّة السّوريّة، من بينهم /4/ فتيات قاصرات، فتمّ توقيفهم بجرم الدّخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، وضبط الـ "فان" وتوقيف سائقه، الذي تبيّن أنّه يدعى: ص. ع. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)".
وتم تسليم جميع الموقوفين والآليّة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناءً على إشارة القضاء.
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