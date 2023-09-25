الأسد: التوجه شرقا ضمانة سياسية وثقافية واقتصادية بالنسبة لسوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، إن الصين تلعب دورا كبيرا في إعادة التوازن الدولي بالعالم، معتبرا أن التوجه شرقا ضمانة سياسية وثقافية واقتصادية بالنسبة لسوريا.

وشكر الأسد خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في العاصمة الصينية بكين، الحكومة الصينية على الدعم الذي قدمته لسوريا خلال الحرب بشكل عام، وخلال الزلزال بشكل خاص، سواء كان دعما إنسانيا أو سياسيا.

وأكد الأسد أن الصين تلعب دورا كبيرا على الساحة الدولية وفي إعادة التوازن الدولي في هذا العالم.

ولفت الأسد إلى أن سوريا اليوم أكثر تمسكا بالتوجه شرقا لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية.

وأشار الأسد إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل.