تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف في تايوان

قضى تسعة أشخاص على الأقل في حريق اندلع في مصنع لكرات رياضة الغولف في تايوان، بينهم أربعة عناصر من فرق الإطفاء إثر وقوع انفجار.
وأوضحت حكومة اقليم بينغتونغ في جنوب البلاد ان "اندلع الحريق مساء الجمعة واستمر طوال الليل، ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص غالبيتهم من العمال".
واشار مسؤول في فرق الاطفاء في بينغتونغ للصحافة المحلية، الى "إن مادة البيروكسيد المخزنة في المصنع قد تكون سببت بانفجار كبير تلته انفجارات أخرى أصغر".
وقد علق أشخاص عدة داخل المصنع جراء الانفجارات التي أدت إلى انهيار جزء من السقف.
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