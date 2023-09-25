"واينت": غالانت وصل إلى حدود قطاع غزة وأجرى تقييما أمنيا للأوضاع

أفاد موقع "واينت" العبري، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وصل إلى حدود قطاع غزة حيث أجرى تقييما أمنيا للأوضاع والتقى قادة جيشه في المنطقة"، لافتا الى أن "غالانت زار المنطقة واستمع إلى نظرة عامة من القادة الميدانيين، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها الأيام الأخيرة على حدود غزة".

واشار الموقع، الى أن "وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى تقييما للوضع مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ورئيس قوات الأمن ورئيس شعبة العمليات".

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في منطقة غزة.

وشهد قطاع غزة عند السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، فعاليات احتجاجية شارك فيها آلاف المتظاهرين، تنديدا بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى واستمرار الحصار على قطاع غزة.