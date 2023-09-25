شكرا لقرائتكم "أدنوك" و"طاقة" تعلنان إنجاز صفقة تمويل بقيمة 2.26 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركتا بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وطاقة الإماراتيتان اليوم الاثنين، إنجاز صفقة تمويل بقيمة 8.3 مليار درهم (2.26 مليار دولار) لتمويل مشروعهما الاستراتيجي الذي يهدف لتوفير إمدادات مستدامه من المياه لعمليات أدنوك البرية.

وقالت أدنوك في بيان لبورصة أبوظبي إن المشروع يسعى لتطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر بشكل مستدام وتوريدها لعمليات أدنوك البرية في حقلي باب وبو حصا في أبوظبي، بما يعزز جهود أدنوك الرامية لخفض الانبعاثات وتطوير عملياتها لضمان مواكبتها للمستقبل.

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أضاف البيان أن تحالف شركات يضم أوراسكوم للإنشاءات وماتيتو سيتولى أعمال إنشاء منشأة مركزية "عالمية المستوى" لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة، وفقاً لـ"لوكالة أنباء العالم العربي".

وقال البيان إن أدنوك وطاقة تملكان حصة الأغلبية في المشروع بنسبة 51% مناصفة بينهما، فيما يمتلك تحالف شركات الإنشاء الحصة المتبقية البالغة 49%، وسيتم تطوير المشروع وفق نظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية، على أن تنتقل ملكية المشروع إلى أدنوك بعد 30 عاماً من التشغيل.

وذكر البيان أن تسعة بنوك محلية ودولية تتولى تمويل المشروع بما فيها بنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي وبنك ناتيكسيس وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات للتنمية وبنك وربة عبر مجموعة من تسهيلات التمويل التجارية والإسلامية.

وأشار إلى أن المبلغ المتبقي من التكلفة سيوفره الشركاء حسب حصص الملكية.