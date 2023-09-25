شكرا لقرائتكم "ألفا ظبي" تستحوذ على حصة أغلبية في "ماتيتو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة "ألفا ظبي" القابضة، اليوم الاثنين، الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة "ماتيتو" القابضة العاملة في مجال المياه ومعالجة الصرف الصحي من شركات ميتسوبيشي وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وغلف كابيتال.

وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إن الصفقة، التي لم تفصح عن قيمتها المالية، تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة.

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وأضافت أن عائلة غندور المساهمة والمؤسسة لشركة "ماتيتو" ستحتفظ بدور قيادي في الشركة، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

ولم تذكر الشركة الحصة الدقيقة التي تم الاستحواذ عليها.

وذكرت ألفا ظبي في بيانها أن "ماتيتو" ستكون حجر الزاوية في شركة ألفا ظبي كلايمت كابيتال التي أسستها حديثا والتي ستركز على الاستثمارات التي تولي المناخ أهمية كبيرة.

وتنشط "ماتيتو" في الأسواق الناشئة ولديها ما يزيد عن 20 مكتبا حول العالم.