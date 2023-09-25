انت الان تتابع خبر عباس النوري يحتفل بمرور 17 عاماً على عرض الحلقة الأولى من باب الحارة والان مع التفاصيل
وتفاعل عدد كبير جداً من محبي المسلسل ومتابعي عباس النوري مع الصورة والتعليق وأكدوا أن النجاح الذي حققه مسلسل "باب الحارة" للمخرج والمنتج الراحل بسام الملا لم يسبقه إليه أي عمل وحتى الوقت الحالي لم يستطع أي مسلسل أن يجمع الجمهور كما حصل عند عرض "باب الحارة".
من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم يعلن عباس النوري عن مشاريعه لموسم دراما رمضان 2024 بينما كان النوري قد لفت الأنظار في الموسم الدرامي الرمضاني 2023 من خلال شخصية "الشيخ مالك" التي أداها في مسلسل "مربى العز" من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم محمود نصر، أمل عرفة، خالد القيش، نادين تحسين بيك وآخرين.