انت الان تتابع خبر عباس النوري يحتفل بمرور 17 عاماً على عرض الحلقة الأولى من باب الحارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر عباس النوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمجموعة من المشاهدين وهم يتابعون حلقة من العمل ويبدون في حالة ترقب حيث قال في تعليقه على الصورة: "يصادف اليوم مرور 17 عام على عرض اول حلقة من مسلسل باب الحارة.. بث الحلقة الأولى لأول مرة في رمضان 23 -9-2006... باب الحارة له ذكرى خاصة في كل بيت عربي.. الصورة من إحدى مقاهي مدينة غزة في فلسطين رمضان 2007خلال عرض مسلسل باب الحارة الجزء الثاني كل حبي أعز ما أملك".

وتفاعل عدد كبير جداً من محبي المسلسل ومتابعي عباس النوري مع الصورة والتعليق وأكدوا أن النجاح الذي حققه مسلسل "باب الحارة" للمخرج والمنتج الراحل بسام الملا لم يسبقه إليه أي عمل وحتى الوقت الحالي لم يستطع أي مسلسل أن يجمع الجمهور كما حصل عند عرض "باب الحارة".

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم يعلن عباس النوري عن مشاريعه لموسم دراما رمضان 2024 بينما كان النوري قد لفت الأنظار في الموسم الدرامي الرمضاني 2023 من خلال شخصية "الشيخ مالك" التي أداها في مسلسل "مربى العز" من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم محمود نصر، أمل عرفة، خالد القيش، نادين تحسين بيك وآخرين.