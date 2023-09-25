انت الان تتابع خبر بغداد.. السجن 15 سنة بحق مدانين بـ"الدكة العشائرية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدانين اعترفوا بإطلاق النار بواسطة السلاح والرمانات اليدوية على منزل أحد المواطنين في منطقة العبيدي بقصد الدكة العشائرية اصيب على اثرها شقيقه الذي كان داخل المنزل".



وأضاف أن "الحكم بحقهما يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

