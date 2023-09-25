شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بالهجوم بالمسيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات بالطائرات المسيرة خلال الليل.

وقال حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا أوليه كيبر صباح اليوم الاثنين، إن القوات الروسية نفذت هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل على أوديسا، ما أدى إلى إصابة امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء المنطقة.

وأضاف كيبر على تطبيق تيليجرام، أن حريقا اندلع في مبنى شاهق غير سكني في مدينة أوديسا، المركز الإداري لمنطقة أوديسا، لكن جرى إخماده على الفور.

هجوم بالمسيرات على تولا الروسية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية شاركت في صد هجوم بطائرات مسيرة على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من الشمال.

ونقلت الوكالة عن وزارة الأمن الإقليمي قولها، إنه وفقًا للمعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت وكالة تاس للأنباء، إن اثنين من المطارات الرئيسية في موسكو وهما فنوكوفو ودوميدوفو، قيدا حركة الملاحة الجوية ووجها الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.