العثور على جثة مواطن مطعونا بالسكاكين ومرميا على الطريق بالقرب من معمل النفايات في رومية

عثر صباح اليوم على جثة المواطن ف.ع.ل مطعونا بالسكاكين، ومرميا على الطريق بالقرب من معمل النفايات في منطقة رومية.
وعلى الفور حضرت القوى الامنية وباشرت التحقيقات، فيما نقلت الجثة الى أحد مستشفيات المنطقة.
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