الدفاع المدني: جريح اثر انقلاب سيارة عند مفترق الحوش -صور

اعلن الدفاع المدني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان عناصره نقلت في تمام الساعة ١٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٩/٢٥ جريحاً الى مستشفى اللبناني الايطالي اصيب جراء انقلاب سيارته عند مفترق الحوش-صور.

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