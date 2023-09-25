اهالي الواحة في ددة ناشدوا وزير البيئة معالجة أزمة النفايات

وجه أهالي حي الواحة في ددة رسالة إلى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، وطالبوه ب"معالجة أزمة النفايات المتراكمة في مكب هجين في البراحات الملاصقة للمباني السكنية ، والتي تتسبب بأذى متعدد لجهة انتشار مسببات الامراض الصدرية وما ينتمي إليها، إضافة إلى تكاثر القوارض والحشرات وانتشار الروائح المؤذية على مدار الساعة"، معلنين أن "أزمة النفايات في الكورة مؤذية ولكن وجود مكب في حي سكني أمر خطير وتجربة مرة".
وناشدوا ياسين ونواب الكورة "زيارة المكان للاطلاع شخصيا على هذه الكارثة البيئية والصحية "، واسفوا ل"تحول إحدى مواقع ددة المجاورة لتلة البلمند إلى موقع رديء والى مكب للنفايات"، مطالبين ب"التحرك لإيجاد خطة عملية لمعالجة النفايات في ددة وكل قرية في المنطقة تحاصرها النفايات".
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