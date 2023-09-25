شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدك أوديسا بـ14 صاروخاً و19 مسيرة.. وتحبط هجوماً أوكرانياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” وكالاتأكدت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق شبه جزيرة القرم، فيما أكدت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي استهدف أوديسا بـ14 صاروخاً و19 مسيرة.ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات قد أسفرت عن أي أضرار مادية أو إصابات.وقالت الوزارة في بيان منفصل إن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة أخرى خلال الليل فوق منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.ومن جانبها أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا استهدفت مجدداً منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا بواسطة 19 مسيّرة و14 صاروخاً.وأوضح الحاكم أوليغ كيبر عبر تليغرام أن موسكو «هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّـرات هجومية ونوعين من الصواريخ» متحدثاً عن «ضربات» عدة من بينها هجوم على «منشأة مرفئية».وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة وصاروخين من طراز «أونيكس» و 12 صاروخاً من نوع «كاليبر»، وأكد المصدر نفسه أن غواصة شاركت أيضاً.وقال الجيش إن الدفاعات الجوية أسقطت كل المسيّـرات و11 صاروخاً من طراز كاليبر، مشيرة إلى أن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت لأضرار «كبيرة» وأن حريقاً اندلع في فندق لكن سرعان ما أخمد، ولم تؤكد روسيا أو تنفي هذه المعومات.وأشار الجيش إلى أن اثنَين، من الصواريخ الـ11 التي دُمّرت أُسقطا في منطقتَي ميكولايف (جنوب) وكيروفوغراد (وسط)، فيما دُمّرت «الغالبية العظمى» منها فوق أوديسا.ولفتت الناطقة باسم الجيش الأوكراني ناتاليا غومنيوك إلى أن صاروخاً من طراز «أونيكس» دمّر مخزناً للحبوب في ميناء أوديسا.وأكّد الجيش أن مستودعات وشركات تضرّرت بسقوط حطام في ضاحية أوديسا.

هجمات حادة

وتستهدف القوات الروسية بانتظام هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والمطلة على البحر الأسود والتي تضم منشآت مرفئية حيوية للتجارة البحرية.

وزادت حدة الهجمات منذ انسحاب روسيا في يوليو/ تموز من اتفاق لتصديرا لحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود .

الأحد، وصلت سفينة شحن أوكرانية تنقل القمح إلى إسطنبول عبر البحر الأسود سالكة ممراً بحرياً أقامته كييف رغم تهديدات موسكو بمهاجمة السفن الداخلة إلى أوكرانيا والمغادرة منها.