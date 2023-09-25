شكرا لقرائتكم خبر عن بارقة أمل.. اليابان تقر عقار ليكيمبي لعلاج الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قالت شركة الأدوية اليابانية إيساي الاثنين، إن وزارة الصحة بالبلاد أقرت استخدام عقار ليكيمبي لعلاج مرض الزهايمر الذي طورته إيساي مع شركة بايوجن ومقرها الولايات المتحدة.

يأتي هذا بعد أن أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة بالمصادقة على الدواء في أغسطس/آب، وذلك عقب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عليه في يوليو/تموز. بحسب رويترز

وهذا العقار هو أول علاج ثبت أنه يبطئ تطور المرض في مراحله المبكرة، مما يعطي بارقة أمل للمرضى المصابين بالزهايمر.

غير أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أمرت بوضع تحذير على الدواء يشير إلى خطر حدوث تورم خطير في المخ شأنه شأن أدوية الزهايمر الأخرى من نفس الفئة.

وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في إيساي في أغسطس/آب إن الشركة تتوقع بدء تسويق عقار ليكيمبي في اليابان في غضون نحو 60 يوماً من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.