شكرا لقرائتكم اعترضوا على اتفاق كاراباخ.. أرمينيا تعتقل 142 متظاهراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما خرجت تظاهرات واسعة احتجاجاً على ما اعتبره الغاضبون "تقاعس الحكومة" بالرد على العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في إقليم كاراباخ، أعلنت السلطات الأرمينية اعتقال 142 شخصا في العاصمة يريفان.

مظاهرات واسعة

وأضافت في بيان اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة اعتقلت 142 شخصا على الأقل خلال احتجاجات في العاصمة يريفان خلال الأيام الماضية.

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جاء هذا بعد أيام من توقيف 11 شخصا بالقرب من مبنى الحكومة الأرمينية، و5 آخرين بالقرب من السفارة الروسية في يريفان.

وحاول المتظاهرون حينها اقتحام مقر الحكومة واختراق الطوق الأمني حول السفارة الروسية.

كما رفعوا شعارات مناهضة لأداء الحكومة الأرمينية تجاه ما يجري في الإقليم، معتبرين أن ذلك "تقاعساً".

أتت هذه التطورات بعد إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان الأسبوع الماضي، إجراءات عسكرية في إقليم كاراباخ، بدأت بقصف مواقع قتالية ومركبات عسكرية ومدفعية وتجهيزات صواريخ مضادة للطائرات ومحطات حرب إلكترونية وغيرها من المعدات العسكرية التابعة لوحدات القوات المسلحة الأرمينية، مطالبة باستسلام أرميني "كامل وغير مشروط" في المنطقة التي تتنازع السيادة عليها مع أرمينيا منذ عقود.

بـ24 ساعة

إلى أن اضطر الأرمن في كاراباخ إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر/أيلول بعد العملية العسكرية الخاطفة التي قام بها جيش أذربيجان الأكثر عددا وقوة خلال 24 ساعة.

لماذا تخلت روسيا عن حليفتها أرمينيا في أزمة كاراباخ؟

يذكر أن أذربيجان وأرمينيا، الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، خاضتا حربين للسيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه والذي تسكنه غالبية من الأرمن، الأولى في تسعينات القرن الماضي والثانية عام 2020.

ورعت روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار أنهى المعارك في 2020، ونشرت قوة لحفظ السلام هناك، لكن تلك القوات لم تمنع هجوم القوات الأذربيجانية الخاطف هذا الأسبوع، ما أغضب يريفان بشكل كبير.