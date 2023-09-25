انت الان تتابع خبر 10 دول تسجل أقل عدد وفيات في العالم.. هل بينها العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب شركة الإحصائيات Statista تضم قائمة الدول العشر الأقل وفيات في العالم، الدول التالية:

1. قطر - حالة وفاة واحدة لكل ألف شخص

2. الإمارات - حالتا وفاة لكل ألف شخص

3. البحرين - حالتا وفاة لكل ألف شخص



4. السعودية - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص

5. الكويت - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص

6. المالديف - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص

7. سلطنة عمان - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص

8. الأردن - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص

9. أندورا - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص

10. الجزائر - خمس حالات وفاة لكل ألف شخص

ولم يأتِ العراق ضمن القائمة؛ ربما نتيجة ما مرّ به من حروب وأزمات.

وفي إحصائية أخرى نشرت عبر موقع world population review، فقد أظهرت المعلومات التي تم جمعها بين 2015 و2020، نتيجة متقاربة للإحصائية السابقة.

وفي هذه الإحصائية تضم قائمة الدول العشر الأقل وفيات في العالم، الدول التالية:

1. قطر - 1.2 حالة وفاة لكل ألف شخص

2. الإمارات 1.5 حالات وفاة لكل ألف شخص

3. البحرين 2.4 حالات وفاة لكل ألف شخص

4. سلطنة عمان 2.4 حالات وفاة لكل ألف شخص

5. الكويت 2.7 حالات وفاة لكل ألف شخص

6. المالديف 2.8 حالات وفاة لكل ألف شخص

7. السعودية 3.5 حالات وفاة لكل ألف شخص

8. فلسطين 3.5 حالات وفاة لكل ألف شخص

9. الأردن 3.9 حالات وفاة لكل ألف شخص

10. جزر سليمان 4.3 حالات وفاة لكل ألف شخص

وأشارت البيانات إلى أن انخفاض معدلات الوفيات يشير إلى زيادة ملحوظة في متوسط الأعمار في تلك الدول، وذلك لأسباب عدة، منها: نظام الرعاية الصحية المتقدم، وتوافر الموارد الكافية للحصول على العلاج، وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسن النظام الغذائي الصحي.

