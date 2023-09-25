شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض انتقادات أرمينيا لقوات حفظ السلام في «كاراباخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو(أ ف ب)

رفض الكرملين الاثنين، الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ في تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي وصف الأحد، تحالفات بلاده الحالية بأنها «غير فاعلة».

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين «نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية (في ناجورنو كاراباخ ) التي تتصرف ببسالة» رافضاً أي «مآخذ» عليها أو اتهامها بالتقصير.