انت الان تتابع خبر ساهمت بفوز أتلتيكو.. الريال يُدين حكم مباراة الديربي بـ 4 أخطاء تحكيمية والان مع التفاصيل

ووفقًا لما جاء بصحيفة ماركا، فإن ريال مدريد أعرب عبر قناته الخاصة عن أسفه للأخطاء الأربعة التي ارتكبها حكم مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد والتي كلفت النادي الملكي خسارة 3 نقاط هامة في مشوار الليجا.

من خلال مقطع فيديو أعرب النادي عن أسفه وأوضح 4 أخطاء تم ارتكابها من حكم المواجهة، أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة وتسببت في خسارة النادي الملكي وفوز أتلتيكو مدريد.

4 أخطاء تحكيمية تسببت في خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو

– خطأ لصالح جود بيلينجهام قبل هدف أتلتيكو الأول مما يعني إنه كان يجب أن يتم العودة إلى تقنية الفيديو وإلغاء الهدف.

– عدم وجود تسلل على روديجر الذي لم يتدخل في اللعب، مما تسبب في إلغاء هدف لكامافينجا.

– خطأ على خوسيه خيمينيز وكان يجب أن يتم طرده بعد تدخله العنيف على البرازيلي رودريجو، والذي تم عرقلته وحرمانه من فرصة تسجيل واضحة.

– لمسة يد على هيرموسو بعد عرضية ناتشو، وكان يجب على حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.