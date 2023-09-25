انت الان تتابع خبر ياسمين صبري: كيم كارداشيان نموذج سيء.. العرب يمجدون الأجانب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صبري، التي حلَّت ضيفة في برنامج "الحكاية" مع الإعلاني عمرو أديب، أشارت إلى إنها تقرأ التعليقات التي تنتقد بذخها وإسرافها، قائلة: "بشوف كومنتات كتيرة من الناس وهي إني بصرف كتير خالص، أنا مش بصرف جنيه واحد، العلامات التجارية اللي بعمل الإعلانات ليها هي اللي بتصرف".أما بشأن الطائرات الخاصة التي تستقلها، أوضحت أنها جزء من تعاقداتها، وشددت قائلة: "الطائرة الخاصة بتبقى جزء من تعاقداتي.. والطيارة الخاصة مش بتعمل إنسان، لكن الإنسان هو اللي بيعمل الطيارة، ودي جملة ممكن تنكتب على التوك توك".

أما بشأن مقارنتها بحبيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، لفتت إلى أن البعض يرى التشابه فيما بينهما بسبب لون بشرتهما والروح وشكلهما الخارجي، مضيفة: "احنا عندنا مشكلة كعرب أننا بنمجد أوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة حقيقية".

وانتقدت صبري نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان واصفةً إياها بالنموذج السيء، قائلة: "كارداشيان بتمسك أي حاجة تخليها دهب لكن ده نموذج سيء ومش عايزين نحطه للناس كإنجاز، ده مش إنجاز".

ولفتت إلى أن طبيعة مهمة كيم هي رائدة أعمال، لاسيما أن ثروتها ستصل لـ 2 مليار دولار، مُضيفة: "هي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي بتعمله، هي الميزان، لو عملت كده دي الموضة، عملت كده ده الجمال"؟

وشددت على أن كيم ليست نموذج بالنسبة لها، لكنها ترى أنا استطاعت استغلال مشاكلها للوصول للشهرة والنجاح.



وكشف صبري أن ليدها شركة لتصنيع مستحضرات التجميل: "عندي شركة ميكب بتاعتي، هتنزل السنة القادمة ان شاء الله، هيبقى فيه براند واسمه pose لياسمين صبري وهنتج كل حاجة خاصة بالميكب".