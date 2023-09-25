انت الان تتابع خبر بكمين محكم.. الاطاحة بعصابة تهريب الاثار في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تفيد بوجد عصابة تقوم بتهريب القطع الاثرية في محافظة بابل وبعد المتابعة ومقاطعة المعلومات وبكمين محكم تمكنت مفارز المديرية من القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود في قضاء المحاويل وبحوزتهما قطع اثرية عدد (٦)".



وأضافت ان " المتهمين كانا يرومان تهريبها وبيعها خارج البلاد، تم تدوين اقوالهما بدائيا وقضائيا واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

