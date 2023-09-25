انت الان تتابع خبر رشيد يؤكد ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية وتوفير الأجواء المناسبة لها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين بالمهن الرياضية في العراق سالم حلو الربيعي والوفد المرافق له، إذ جرى خلال اللقاء، بحث تطوير عمل الاتحادات والنقابات الرياضية بما يخدم الرياضة والشباب في البلاد".واكد رشيد "ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية وتوفير الأجواء المناسبة للشباب لممارسة هوياتهم المختلفة".

وبارك رئيس الجمهورية "الجهود المتواصلة من أجل عقد المؤتمر العربي الدولي الثاني للاتحاد العام العربي للعاملين بالمهن الرياضية الشهر المقبل في بغداد"، متمنيا للمؤتمر "النجاح والخروج بتوصيات تخدم واقع الرياضة العراقية".

من جانبه، أعرب سالم الربيعي عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على اهتمامه وتوجيهاته القيمة، مقدماً شرحاً مفصلاً عن واقع عمل الاتحاد وخططه المستقبلية"، مؤكداً "الحرص على بذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بالواقع الرياضي العراقي".

