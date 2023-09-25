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وفاة وإصابة 16 زائراً على طريق سامراء – بغداد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "زائرة توفيت وأصيب خمسة عشر آخرين على الطريق الرابط بين مدينة سامراء والعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المصابين نقلوا إلى مستشفى بلد لتلقي العلاج"، مشيرا الى أن "هناك أربع حالات حرجة، و11 حالة مستقرة".


وأعلنت العتبة العسكرية المقدسة، أمس الاحد، استقبال ثلاثة ملايين زائر خلال زيارة استشهاد الامام الحسن العسكري (عليه السلام)، فيما يزال الزائرين يتوافدون نحو العتبة العسكرية حتى الان.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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