انت الان تتابع خبر وفاة وإصابة 16 زائراً على طريق سامراء – بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "زائرة توفيت وأصيب خمسة عشر آخرين على الطريق الرابط بين مدينة سامراء والعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المصابين نقلوا إلى مستشفى بلد لتلقي العلاج"، مشيرا الى أن "هناك أربع حالات حرجة، و11 حالة مستقرة".



وأعلنت العتبة العسكرية المقدسة، أمس الاحد، استقبال ثلاثة ملايين زائر خلال زيارة استشهاد الامام الحسن العسكري (عليه السلام)، فيما يزال الزائرين يتوافدون نحو العتبة العسكرية حتى الان.