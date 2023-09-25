بري التقى أحمد الحريري وعرض معه الاوضاع العامة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة امين عام تيار المستقبل أحمد الحريري بحضور رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين ونائب رئيس بلدية سعدنايل مروان طرابلسي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤوناً مطلبية.

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