شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (أ ف ب)

أضافت روسيا الاثنين، رئيس المحكمة الجنائية الدولية البولندي بيوتر هوفمانسكي إلى قائمة الأشخاص الملاحقين لديها، من دون تحديد السبب.

وقالت وزارة الداخلية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين، بحسب وكالتي تاس وريا نوفوستي للأنباء، إنه «مطلوب على خلفية تحقيق جنائي».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت من جهتها مذكرة توقيف في الربيع تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوف، لاتهامهما بالضلوع بدور في ترحيل أطفال من أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشدّة.

على الرّغم من أن روسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، تُعرقل مذكرة التوقيف الدولية هذه في حق بوتين تحرّكاته الدولية.

ومنتصف مايو/أيار، أدرجت وزارة الداخلية الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.