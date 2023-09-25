شكرا لقرائتكم إيران: هذه أوجه الاستفادة من 5.7 مليار يورو كانت مجمدة في كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البنك المركزي الإيراني عن مجال استخدام الأموال التي كانت مجمدة وتم استردادها من كوريا الجنوبية.

ووفقا لتقرير وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أعلن البنك المركزي أن موارد النقد الأجنبي المفرج عنها من كوريا الجنوبية نشطة في حسابات ستة بنوك إيرانية في قطر.

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وأكد محافظ البنك المركزي، أن جميع الموارد ذات الصلة هي من بين موارد البنك المركزي وضمن احتياطيات النقد الأجنبي الداعمة للريال الإيراني.

وكتبت "إيسنا": "أكد مدير العلاقات العامة في البنك المركزي، مصطفى قمري وفا، في تغريدة على موقع "إكس"، "تويتر" سابقا: أن موارد النقد الأجنبي المفرج عنها من كوريا الجنوبية، والتي تعادل 5.57 مليار يورو، نشطة في حسابات ستة بنوك إيرانية في قطر".

ووفقا لتأكيد محافظ "المركزي" الإيراني، فإن جميع الموارد ذات الصلة هي جزء من احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي وداعمة للريال، وتستخدم وفقا للمصالح الوطنية ومن أجل تعزيز الريال.

يذكر أن البنك المركزي الإيراني أعلن منذ فترة أنه تم فتح حسابات مصرفية لستة بنوك إيرانية في البنوك القطرية لإيداع موارد النقد الأجنبي قبل استردادها، وسيتم استخدام الموارد قريبا من خلال التبادلات المصرفية.

وسيكون تحويل موارد النقد الأجنبي إلى هذه الحسابات في البنوك الإيرانية على شكل مبادلات مصرفية، وبهذا ستشهد سوق الأوراق النقدية انخفاضا في السعار حسب إيسنا.

وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أنه ستتوفر قريباً مصادر أخرى للنقد الأجنبي لإيران، والتي ستظهر أخبارها وتأثيراتها في الأسواق والمبادلات التجارية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لإعلان الولايات المتحدة، يمكن لإيران استخدام هذه الاموال لشراء مواد غير خاضعة للعقوبات فقط.