انت الان تتابع خبر النفايات تغطي شوارع البصرة والحكومة تتخذ اجراءات سريعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عدة اجراءات اتخذتها حكومة البصرة المحلية بعد عودة انتشار النفايات في الشوارع والاحياء من بينها منح مدير البلدية اجازة اعتيادية وتكليف معاون المحافظ بادارة شوون العمل، اموال طائلة انفقت على ملف التنظيف ولكن حجم العمل لايرتقى الى المستوى المطلوب رغم وجود اكثر من الف وخمسمئة عامل وعشرات المعدات.

لا يحظى مستوى النظافة في البصرة برضى المواطنين كثيراً لذلك هم يطالبون بوضع خطط تغير واقع محافظتهم نحو الافضل.. فيما يعزوا مسؤولون محليون سبب تكدس النفايات الى الاجور التي تدفع للعاملين في قطاع البلدية.

