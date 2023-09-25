شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجار ناجم عن تسريب غاز في مصفاة بندر عباس بإيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الاثنين، أن تقارير وردت عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز.

وأضافت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في مصفاة بندر عباس، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

وأشارت “إرنا” إلى أن الجهات الرسمية لم تعلن تأكيدا للأمر بعد.

ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.