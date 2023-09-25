50 ألف طن يوميًا.. بحث إنشاء محطة معالجة صرف صناعي عملاقة جنوبي بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، اليوم الاثنين، لاستعراض مستجدات العمل في مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

جاء ذلك في حضور وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عماد البرشه، وكيل وزارة الاسكان ببورسعيد، واللواء محمد حسيني، مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أنه ستقام محطة صرف صناعي جديدة بالتعاون مع شركة Hydro Industries، والاعتماد على دمج أفضل الأنظمة المتاحة مع التكنولوجيا الخاصة بها الحاصلة على براءة اختراع، والتي جرى تطويرها في المملكة المتحدة، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة على الساحل الشمالي لمصر، وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعية يوميًا، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة.

شهد الاجتماع استعراض التصميمات الهندسية للمشروع الجديد، وكافة الآليات الخاصة بتنفيذ المشروع، حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين الجهات المختصة ببورسعيد ووزارة الاتصالات وممثلي الشركة، لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.