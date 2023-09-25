حريق في المناطق الحرجية بين بلدات حومين التحتا ورومين

اندلع حريق كبير في المناطق الحرجية بين بلدات حومين التحتا ورومين، وتوسع الحريق بإتجاه بلدات بنعفول والقنيطرة وجنجلايا . وقد ناشد أهالي البلدات المتضررة الدفاع المدني التدخل لاخماد الحريق.

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